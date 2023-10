LA MIXITÉ DANS LE SPORT Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand, 18 novembre 2023, Saint-Louis-de-Montferrand.

LA MIXITÉ DANS LE SPORT Samedi 18 novembre, 15h30 Gymnase Gilbert-Cousty Entrée libre

Lors du Forum des Associations annuel, les jeunes du CMJ ont interviewé les membres des associations et le public sur les stéréotypes hommes/femmes dans le milieu du sport et dans la vie courante. Ils ont réalisé un court-métrage qui sera diffusé dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité les 17 et 18 novembre. Rencontre et goûter offert le 17 novembre.

Durée 30 min

Gymnase Gilbert-Cousty 114 avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:30:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

