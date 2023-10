DÉCONSTRUIRE LES STÉREOTYPES Gymnase Gilbert-Cousty Saint-Louis-de-Montferrand, 18 novembre 2023, Saint-Louis-de-Montferrand.

DÉCONSTRUIRE LES STÉREOTYPES Samedi 18 novembre, 13h30 Gymnase Gilbert-Cousty Entrée libre, 40 personnes maximum simultanément. Préinscription obligatoire

La Cité’s Compagnie propose la projection de deux courts-métrages qu’elle a réalisés sur les stéréotypes de genre. En amont de la diffusion des films, des jeux permettront de travailler les questions et enjeux liés aux thèmes de manière interactive et participative. Un débat sera ouvert.

Les thèmes abordés : le harcèlement et le conflit dans les fratries, les inégalités économiques et les inégalités face à l’emploi.

Événement organisé par La Cité’s Compagnie en partenariat avec ONG Quart Monde, Collectif je suis noir de monde.

Gymnase Gilbert-Cousty 114 avenue de la Garonne Saint-Louis-de-Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « media.st.louis@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T13:30:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00

2023-11-18T13:30:00+01:00 – 2023-11-18T15:30:00+01:00