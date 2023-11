TÉLÉTHON Gymnase Georges Pellouard Le Chesnay-Rocquencourt Catégories d’Évènement: Le Chesnay-Rocquencourt

Yvelines TÉLÉTHON Gymnase Georges Pellouard Le Chesnay-Rocquencourt, 10 décembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt. TÉLÉTHON Dimanche 10 décembre, 14h00 Gymnase Georges Pellouard 5€ le carton/ 1 gratuit pour 6 achetés/ Paiement en espèces, chèque ou carte bancaire. Places limitées / Réservation conseillée par SMS au 07 69 48 48 51 Venez participer au Bingo au profit du Téléthon !

Une bonne action en s’amusant !

Douceurs sucrées et boissons en vente sur place. Gymnase Georges Pellouard 60, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

