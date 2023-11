JOURNÉE DU HANDICAP Gymnase Georges Pellouard Le Chesnay-Rocquencourt, 3 décembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt.

JOURNÉE DU HANDICAP Dimanche 3 décembre, 10h00 Gymnase Georges Pellouard Entrée libre

Dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées, et en partenariat avec l’Entente Le Chesnay Versailles Basket et sa section basket-fauteuil, venez vivre un moment de partage, d’initiation et de sensibilisation au basket-fauteil et découvrir par la même occasion le nouveau guide du Handicap édité par la Mairie du Chesnay-Rocquencourt

Gymnase Georges Pellouard 60, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lechesnay-rocquencourt.fr/Accueil/accueil/5/5722 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00

