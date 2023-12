TENNIS DE TABLE : ULTIMATE PING Gymnase Georges Brassens Impasse Alfred de Musset Le Crès, 13 janvier 2024, Le Crès.

Le Crès Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 19:00:00

fin : 2024-01-13 23:00:00

Dans le cadre du développement des nouvelles pratiques comme le Ping Vr avec les casques de Réalité Virtuelle, le Comité Départemental de Tennis de Table propose un événement festif et chaleureux, ouvert à tous.

Plusieurs activités de prévues, Ultimate Ping*, Ping Pong traditionnel et enfin le jeu Eleven Table sur leurs nouveaux casques VR Oculus Quest 2.

Ultimate Ping* : sport de raquette qui s’inspire du tennis de table. Il se joue sur quatre tables de tennis de table accolées les unes aux autres dans le sens de la longueur. Les filets sont retirés, à la place un filet de 350 cm de longueur et installé au niveau du centre des tables.

L’événement se déroulera en soirée avec le concours de la Ville du Crès, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault sport. Il aura lieu au Gymnase Georges Brassens au Crès. Musique, boisson et nourriture seront de la partie.

Gymnase Georges Brassens

Impasse Alfred de Musset

Le Crès 34920 Hérault Occitanie



