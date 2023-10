Stage Self Défense 100% féminin Gymnase Gabriel Gouraud Le croisic, 25 novembre 2023, Le croisic.

Stage Self Défense 100% féminin Samedi 25 novembre, 14h00 Gymnase Gabriel Gouraud Inscription: 10, Inscription: 20

SDMF44 (Self Défense Méthode Fisfo) animera un stage de self défense 100% féminin ados et adultes à l’occasion de la journée internationale contre la violence faite aux femmes.

Inscription sur place. Stage accessible à toute sans distinction de niveau.

Plus d’infos sur le site www.sdmf44.com.

Bulletin d’inscription – Stage Self Défense 100% féminin – SDMF 44

Gymnase Gabriel Gouraud 6837A Avenue des Moulins 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 26 31 48 »}, {« type »: « email », « value »: « ericpoupart@sdmf44.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.sdmf44.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-self-defense-100-feminin-le-croisic-1.html »}] [{« link »: « http://www.sdmf44.com »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/bulletin-d-inscription-stage-self-defense-100-feminin-sdmf-44-2582099.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:30:00+01:00

SPORT Y|SDMF44|STAGESELFDEFENSEFEMININ251123