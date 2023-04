Concert symphonique Gymnase Gabriel-Gouraud, 17 septembre 2023, Le croisic.

Les 10 ans de la Philharmonie des 2 mondes.

10 ans de collaboration et de partage avec La Calebasse et la Ville du Croisic. Le concert inaugural s’est tenu le 15 septembre 2013 au Gymnase Gabriel Gouraud. La Philharmonie des 2 mondes est heureuse de célébrer ce bel anniversaire avec son public croisicais.

Programme :

– Symphonie n° 101 “L’Horloge” en ré majeur de Haydn

– Concerto pour piano n°3 en do mineur de Beethoven / Soliste Maxence Pilchen



Maxence Pilchen, soliste :

Pianiste franco-belge, Maxence Pilchen a débuté la musique à 3 ans et remporte à 11 ans le concours télévisé des Jeunes Solistes de la RTBF à Bruxelles. Il acquiert une formation riche de diverses influences auprès de Janusz Olejniczak à Varsovie, Bernard Ringeissen à Paris, Daniel Blümenthal et Diane Andersen à Bruxelles, Byron Janis à New York. Primé lors de nombreux concours internationaux dont Porto, Barcelone, Epinal et Rome, la critique et le monde musical placent Maxence Pilchen dans la lignée de ses maîtres. Sa renommée s’incarne dans ses interprétations de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin mais aussi Debussy, Rachmaninov, Stravinsky, ou encore Albert Roussel et pour des oeuvres contemporaines à la création desquelles il a participé. Maxence Pilchen a développé son jeu en travaillant sur des pianos du XIXe siècle pour y découvrir les secrets que ces instruments révèlent sur l’art de la composition des musiciens de cette période. « Les pianos anciens, explique-t-il, permettent de découvrir une infinité de sonorités parfois insoupçonnées et ce par le simple respect du texte. Les pianos modernes permettent ensuite de les développer. »

La Philharmonie des 2 mondes :

Créée en 2013, la Philharmonie des 2 mondes regroupe des musiciens professionnels des Pays de la Loire, enseignants en conservatoire et jeunes talents en devenir. Elle va à la rencontre de tous les publics dans des lieux où la musique ne va pas habituellement. Elle a créé la Philharmonie des quartiers, orchestre d’enfants des quartiers prioritaires, qu’elle anime.

Philippe Hui dirige la Philharmonie des 2 mondes, qu’il a fondée. Il est premier prix de direction d’orchestre du Conservatoire national supérieur de musique de Paris et collabore

régulièrement avec l’Opéra de Paris. Il vient de diriger Werther, opéra concert de Jules Massenet, à la Salle Cortot à Paris. Direction Philippe Hui.

En partenariat avec le Festival Les Milles Musicaux de la Trinité sur Mer.

Gymnase Gabriel-Gouraud 6837A, avenue des Moulins 44490 Le croisic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

