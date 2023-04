Don du sang Gymnase Gabriel-Gouraud Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Don du sang Gymnase Gabriel-Gouraud, 18 juillet 2023, Le croisic. Don du sang 18 juillet et 31 août Gymnase Gabriel-Gouraud Gratuit: 0 100 000 dons de sang sont nécessaires par jour. En cette période estivale, il n’y a pas de vacances pour les malades ou les accidentés de la route. Ils ont besoin de vos dons.

Donnez un peu de votre temps, un peu de votre sang pour sauver des vies. Quelques précautions à prendre :

– Avoir entre et 18 et 70 ans le jour de la collecte

– Être en bonne santé

– Peser au moins 50 kg

– Se munir d’une pièce d’identité

– Ne pas être à jeun et boire au moins 300 ml avant

Gymnase Gabriel-Gouraud
6837A Avenue des Moulins 44490 Le croisic
Le croisic 44490 Loire-Atlantique
Pays de la Loire

02 40 62 33 59
https://www.labaule-guerande.com/don-du-sang-le-croisic-1.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

