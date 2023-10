MA PLACE DANS LA CITÉ Gymnase François-Mitterrand Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac MA PLACE DANS LA CITÉ Gymnase François-Mitterrand Pessac, 18 novembre 2023, Pessac. MA PLACE DANS LA CITÉ Samedi 18 novembre, 09h30 Gymnase François-Mitterrand Entrée gratuite. Inscription pour participer au tournoi. Le club de football de Pessac souhaite participer à la promotion du football féminin, en accueillant toutes les filles souhaitant découvrir le futsal féminin, notamment les filles issues des quartiers prioritaires. Ce tournoi se déroulera avec 10 équipes de 8 filles soit au total 80 personnes.

Organisé par Pessac Football Club, en partenariat avec la Ville de Pessac, Bordeaux Métropole et la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine. Gymnase François-Mitterrand 139 Av. de Canéjan, 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pessac.fc@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 89 70 16 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

