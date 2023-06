Finales du championnat de France de volley-ball Gymnase Fernand-Fournier Arles, 27 mai 2023, Arles.

Finales du championnat de France de volley-ball 27 et 28 mai Gymnase Fernand-Fournier

Être sacré champion de France pour la première fois de son histoire, et devant son public : le rêve pourrait devenir réalité pour le Volley Ball Arlésien puisque les demi-finales et finales de Nationale 2 se disputent au gymnase Fournier les 27 et 28 mai. Venez nombreux pour supporter le VBA dans une ambiance de feu.

Entrée gratuite. Buvette sur place.

Samedi 27 mai

17h Demi-finale Asnières – Villejuif

20h Demi-finale Arles – Chartres

Dimanche 28 mai

11h Match pour la 3e place

14h Grande finale

Gymnase Fernand-Fournier Avenue Docteur Joseph Imbert, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 43

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T17:00:00+02:00 – 2023-05-27T22:00:00+02:00

2023-05-28T11:00:00+02:00 – 2023-05-28T16:00:00+02:00

Volley-ball Arlésien