Journées Handisports, Sports Adaptés à Lacapelle-Marival gymnase et salle des fêtes Lacapelle-Marival, vendredi 19 janvier 2024.

Lacapelle-Marival Lot

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-19

Journée handisport et sport adapté avec l’office Intercommunal du Sport du Grand-Figeac ! toute la journée initiation, information, démonstration.

vendredi 19 janvier à partir de 18h

OIS vous invite à la soirée de clôture des Journées Handisport et Sport Adapté. Une initiation Handidanse animée par M. Delbos Pascal, suivi d’un apéritif dinatoire offert par l’Office et un moment de convivialité vous seront proposé.

Comptant sur votre présence Sportivement,

l’O.I.S. Grand Figeac

gymnase et salle des fêtes

Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie



Mise à jour le 2024-01-03 par OT Figeac