Loto des Ecoles Gymnase et salle des fêtes de Peyrins Peyrins

Peyrins Loto des Ecoles Gymnase et salle des fêtes de Peyrins Peyrins, 3 décembre 2023, Peyrins. Peyrins,Drôme – 3 parties traditionnelles

– 1 partie belge

– 1 partie enfant

– 1 super partie.

2023-12-03 13:00:00

Gymnase et salle des fêtes de Peyrins Le village

Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



– 3 traditional games

– 1 Belgian game

– 1 children’s game

– 1 super game – 3 juegos tradicionales

– 1 juego belga

– 1 juego infantil

– 1 superjuego – 3 traditionelle Teile

– 1 belgischer Teil

– 1 Kinderpartie

Mise à jour le 2023-11-16

