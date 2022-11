Braderie de ski, 38e édition Gymnase Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Braderie de ski, 38e édition Gymnase Escalquens, 3 décembre 2022, Escalquens. Braderie de ski, 38e édition 3 et 4 décembre Gymnase Escalquens Organisée par le Ski club d’Escalquens Gymnase Escalquens place de l’Enclos – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie DIMANCHE 4 DECEMBRE : Vente, de 9h30 à 16h SAMEDI 3 DECEMBRE : Dépôt, de 9h à 17h au gymnase d’Escalquens. Vente/achat d’équipements d’occasion de ski par des particuliers. Organisée par le Ski Club d’Escalquens Ca y est l’hivers est là …. brrr Le pré-enregistrement est ouvert ! et pour les plus gros déposants vous avez la possibilité d’étiqueter a domicile.

Les articles déposés doivent être propres, poches vidées, sans nom, en bon état, et non obsolètes sous peine de refus. Le club se réserve le droit de refuser tout article sans justification.

