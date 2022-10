Braderie de jouets et articles de puériculture Gymnase Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Braderie de jouets et articles de puériculture Gymnase Escalquens, 6 novembre 2022, Escalquens. Braderie de jouets et articles de puériculture Dimanche 6 novembre, 09h00 Gymnase Escalquens Venez chiner des bonnes affaires ! Gymnase Escalquens place de l’Enclos – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.cdfescalquens.fr/actualit%C3%A9s/braderie-de-jouets-et-articles-de-pu%C3%A9riculture »}] La traditionnelle braderie de jouets et d’articles de puériculture organisée par le Comité des fêtes d’Escalquens se tiendra le Dimanche 6 Novembre 2022 au gymnase et à la salle des fêtes d’Escalquens. Venez chiner de super affaires ! Inscription en ligne sur le site du comité des fêtes : https://www.cdfescalquens.fr/actualit%C3%A9s/braderie-de-jouets-et-articles-de-pu%C3%A9riculture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-06T09:00:00+01:00

2022-11-06T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Gymnase Escalquens Adresse place de l'Enclos - Escalquens Ville Escalquens lieuville Gymnase Escalquens Escalquens Departement Haute-Garonne

Gymnase Escalquens Escalquens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalquens/

Braderie de jouets et articles de puériculture Gymnase Escalquens 2022-11-06 was last modified: by Braderie de jouets et articles de puériculture Gymnase Escalquens Gymnase Escalquens 6 novembre 2022 Escalquens Gymnase Escalquens Escalquens

Escalquens Haute-Garonne