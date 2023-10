Tournoi amical de Badminton – Octobre Rose Gymnase Elisabeth Torlet Les bordes Catégorie d’Évènement: Les bordes Tournoi amical de Badminton – Octobre Rose Gymnase Elisabeth Torlet Les bordes, 21 octobre 2023, Les bordes. Tournoi amical de Badminton – Octobre Rose Samedi 21 octobre, 09h00 Gymnase Elisabeth Torlet par Sully Les Bordes Badminton et la Municipalité – Venez participer à ce tournoi amical « double dame » pour une noble cause : Octobre rose ! Toutes unies en rose contre le cancer du sein. Tous les bénéfices seront reversés à l’association Rose de Jeanne Gymnase Elisabeth Torlet Les bordes Les bordes [{« type »: « email », « value »: « viallececilia@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

