Organisation de Challenge foot en faveur des enfants malades Dimanche 8 octobre, 09h00 Gymnase Educatif et Sportif l’entrée est gratuite, l’inscription au tournoi est de 100 euros minimum

A l’occasion de Septembre en or, le mois du cancer de l’enfant et de l’adolescent, l’association Madysson’s hope et ses partenaires organisaient un tournoi de foot le 28 aout 2023 qui suite à la canicule fut reporté au 8 octobre 2023 au Gymnase Educatif et Sportif de Montélimar.

Ce tournoi est organisé en faveur de l’association Madysson’s Hope qui accompagne les familles touchées par le cancer.

Au cours de cette journée, vous aurez une urne pour les dons, pour soutenir les projets de l’association et surtout pour la préparation des fêtes de noêl pour les enfants hospitalisés.

Pour participer au tournoi, l’inscription de chaque équipe est de 100 euros minimum, plus si vous le pouvez.

Nous comptons sur votre présence et votre soutien.

Gymnase Educatif et Sportif 118 Av. jean jaures, 26200 Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

challenge foot en salle à Montélimar organisé par l’association Madysson’s Hope

association Madysson’s hope