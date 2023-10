7ème bourse Gymnase E.Lecluyse Vienne-le-Château, 12 novembre 2023, Vienne-le-Château.

Vienne-le-Château,Marne

7ème bourse:

– Vêtements : adultes, enfants, puériculture

– Jouets-Jeux

– Livres- DVD

Dépôt des affaires avant le 3 novembre..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 16:00:00. .

Gymnase E.Lecluyse

Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est



7th bourse:

– Clothes: adults, children, nursery

– Toys – Games

– Books- DVD

Please deposit your items before November 3rd.

7º mercado:

– Ropa: adultos, niños, guardería

– Juguetes – Juegos

– Libros y DVD

Los artículos deben entregarse antes del 3 de noviembre.

7. Börse:

– Kleidung: Erwachsene, Kinder, Kinderpflege

– Spielzeug-Spiele

– Bücher- DVDs

Bitte geben Sie Ihre Sachen bis zum 3. November ab.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne