Tournoi de Noël et Challenge André-Marc Cotte Gymnase Dunières, 23 décembre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

Tournoi de Noël du Groupement HPV au gymnase à partir de 8h jusqu’à 17h.

(Tournoi de foot pour les catégories u8/u9)



Challenge André-Marc Cotte organisé par le FCD lau gymnase à partir de 18h

(tournoi de foot ouvert à tous, à partir de 18 ans).

2023-12-23 fin : 2023-12-23

Gymnase

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Groupement HPV Christmas tournament at the gymnasium from 8am to 5pm.

(Football tournament for u8/u9 categories)



Challenge André-Marc Cotte organized by FCD lau gymnasium from 6 p.m

(soccer tournament open to all, aged 18 and over)

Groupement HPV Torneo de Navidad en el gimnasio de 8h a 17h.

(Torneo de fútbol para las categorías u8/u9)



Desafío André-Marc Cotte organizado por el gimnasio FCD lau a partir de las 18h

(torneo de fútbol abierto a todos, a partir de 18 años)

Weihnachtsturnier der HPV-Gruppe in der Sporthalle von 8 Uhr bis 17 Uhr.

(Fußballturnier für die Kategorien u8/u9)



Challenge André-Marc Cotte organisiert vom FCD lau gymnase ab 18 Uhr

(Fußballturnier für alle ab 18 Jahren)

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon