Vente de livres gymnase Dunières, 1 décembre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

vente de livres neufs ou d’occasion organisée par l’APE école publique.

vendredi de 16h30 à 19h

samedi de 10h à 19h

dimanche de 8h à 17h.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

gymnase

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



sale of new and second-hand books organized by the APE école publique.

friday from 4.30 pm to 7 pm

saturday, 10am to 7pm

sunday 8am to 5pm

venta de libros nuevos y de ocasión organizada por la APE école publique.

viernes de 16.30 a 19.00 h

sábado de 10.00 a 19.00 h

domingo de 8h a 17h

verkauf von neuen und gebrauchten Büchern, organisiert von der Elternvereinigung der öffentlichen Schule.

freitag von 16:30 bis 19:00 Uhr

samstag von 10h bis 19h

sonntag von 8 bis 17 Uhr

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon