Soirée 80’s et Cassoulet Gymnase du Vernet Le Vernet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Vernet Soirée 80’s et Cassoulet Gymnase du Vernet Le Vernet, 25 novembre 2023, Le Vernet. Soirée 80’s et Cassoulet Samedi 25 novembre, 20h00 Gymnase du Vernet Gymnase du Vernet 2rue de la fontaine, 31810 Vernet Le Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:50:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:50:00+01:00 Concert spectacle repas cassoulet années 80 Comité Vernet Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Le Vernet Autres Lieu Gymnase du Vernet Adresse 2rue de la fontaine, 31810 Vernet Ville Le Vernet Departement Haute-Garonne Lieu Ville Gymnase du Vernet Le Vernet latitude longitude 43.435727;1.433653

Gymnase du Vernet Le Vernet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vernet/