HAND FLUO Gymnase du Sanital HAND FLUO Gymnase du Sanital, 5 janvier 2024, . HAND FLUO Vendredi 5 janvier 2024, 17h30 Gymnase du Sanital Entrée libre. Tournoi à par équipe à 4 minimum.

Terrains éclairés par des lumières noires.

Accessoires Fluo bienvenus et recommandés même !

maquillage disponible sur place

Restauration et buvette sur place. Gymnase du Sanital 30 rue Alfred Nobel 86100 Châtellerault 86100 Nouvelle aquitaine

2024-01-05T17:30:00+01:00 – 2024-01-05T22:00:00+01:00

2024-01-05T17:30:00+01:00 – 2024-01-05T22:00:00+01:00

