Mars Bleu 2023 gymnase du sablard, 6 mars 2023, Limoges. Mars Bleu 2023 6 – 27 mars, les lundis gymnase du sablard Entrée libre Les Genêts d’or du limousin, cours de Pilate gratuit, les lundi de 19h à 20h, 7 impasse des Trois Châtains 87000 Limoges, cours de yoga gratuit les samedi de 10 h à 11h gymnase du Sablard à limoges (salle de dance),

Cherbeix Jessica, 0612472674, jessica.cherbeix@gmail.com, genetsdor.lim@gmail.com, site :https://genetsdor.webs.com/ gymnase du sablard 21 avenue du président léon blum 87000 limoges Limoges 87036 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:jessica.cherbeix@gmail.com »}, {« link »: « mailto:genetsdor.lim@gmail.com »}, {« link »: « https://genetsdor.webs.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T19:00:00+01:00 – 2023-03-06T20:00:00+01:00

2023-03-27T19:00:00+02:00 – 2023-03-27T20:00:00+02:00 Les Genêts d’or du limousin mars bleu

