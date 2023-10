Vide ta chambre Gymnase du Roc Saint-Astier, 12 novembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Vente de jouets, vêtements enfants, puériculture, livres…

Buvette et restauration sur place.

9h30-17h, gymnase du Roc

Tarif emplacement exposant : 2 m avec 1 chaise : 4 € – 1,80 m avec 1 table et 1 chaise : 5 €

AEA, inscriptions : 06 59 22 93 93.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

Gymnase du Roc avenue du stade

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sale of toys, children’s clothing, childcare, books?

Refreshments and catering on site.

9.30am-5pm, Le Roc gymnasium

Stall price: 2 m with 1 chair: 4 ? – 1.80 m with 1 table and 1 chair: 5 ?

AEA, registration : 06 59 22 93 93

Venta de juguetes, ropa infantil, artículos de puericultura, libros, etc

Refrescos y comida in situ.

de 9.30 a 17.00 h, gimnasio Le Roc

Precio del puesto: 2 m con 1 silla: 4 – 1,80 m con 1 mesa y 1 silla: 5

AEA, inscripción: 06 59 22 93 93

Verkauf von Spielzeug, Kinderkleidung, Kinderpflege, Büchern?

Getränke und Speisen vor Ort.

9.30-17.00 Uhr, Sporthalle Gymnase du Roc

Preise für Aussteller: 2 m mit 1 Stuhl: 4 ? – 1,80 m mit 1 Tisch und 1 Stuhl: 5 ?

AEA, Anmeldungen: 06 59 22 93 93

