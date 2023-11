Messe – Fête du pôle missionnaire Gymnase du Mesnil-Amelot Le Mesnil-Amelot Catégories d’Évènement: Le Mesnil-Amelot

Seine-et-Marne Messe – Fête du pôle missionnaire Gymnase du Mesnil-Amelot Le Mesnil-Amelot, 19 novembre 2023, Le Mesnil-Amelot. Messe – Fête du pôle missionnaire Dimanche 19 novembre, 09h00 Gymnase du Mesnil-Amelot Entrée libre Le pôle missionnaire organise une journée festive avec accueil des participants dès 9h puis messe dès 10h au gymnase du Mesnil-Amelot suivie d’un apéritif et d’un repas à la salle Maurice Droy.

Informations auprès du pole missionnaire de Dammartin 0172846881. Gymnase du Mesnil-Amelot 13 rue du Stade Sauvanet Le Mesnil-Amelot 77990 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 72 84 68 81 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:30:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:30:00+01:00 Le Mesnil-Amelot Détails Catégories d’Évènement: Le Mesnil-Amelot, Seine-et-Marne Autres Lieu Gymnase du Mesnil-Amelot Adresse 13 rue du Stade Sauvanet Ville Le Mesnil-Amelot Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Gymnase du Mesnil-Amelot Le Mesnil-Amelot latitude longitude 49.017331;2.588554

Gymnase du Mesnil-Amelot Le Mesnil-Amelot Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mesnil-amelot/