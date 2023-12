Cap Sports Vacances de Noël Gymnase du lycée Rosa Parks Rostrenen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen Cap Sports Vacances de Noël Gymnase du lycée Rosa Parks Rostrenen, 3 janvier 2024, Rostrenen. Rostrenen Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 10:00:00

fin : 2024-01-05 . Les activités Cap Sports pour les Vacances de Noël –> Du mercredi 03/01 au vendredi 05/01 :

– De 10h à 12h30 : Multisports

Gymnase du Lycée pro Rosa Parks

16 places. 32€. – De 13h30 à 16h : Escalade

Gymnase du Lycée pro Rosa Parks

16 places. 32€. Pour les enfants de 6 à 11 ans

Tickets CAF et ANCV acceptés

Inscriptions par mail : capsports.omsrostrenen@gmail.com Org OMS Rostrenen .

Gymnase du lycée Rosa Parks

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Rostrenen Autres Code postal 22110 Lieu Gymnase du lycée Rosa Parks Adresse Gymnase du lycée Rosa Parks Ville Rostrenen Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Gymnase du lycée Rosa Parks Rostrenen Latitude 48.2350695 Longitude -3.3077912 latitude longitude 48.2350695;-3.3077912

Gymnase du lycée Rosa Parks Rostrenen Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rostrenen/