Biennale des Verriers Gymnase du Lycée – Domaine de la Verrerie Blaye-les-Mines Office de tourisme du Ségala Tarnais Blaye-les-Mines Catégories d’Évènement: Blaye-les-Mines

Tarn

Biennale des Verriers Gymnase du Lycée – Domaine de la Verrerie, 6 octobre 2023, Blaye-les-Mines Office de tourisme du Ségala Tarnais Blaye-les-Mines. Blaye-les-Mines ,Tarn , Blaye-les-Mines Biennale des Verriers EUR Domaine de la Verrerie Gymnase du Lycée – Domaine de la Verrerie Blaye-les-Mines Tarn Gymnase du Lycée – Domaine de la Verrerie Domaine de la Verrerie

2023-10-06 10:00:00 10:00:00 – 2023-10-08 19:00:00 19:00:00

Gymnase du Lycée – Domaine de la Verrerie Domaine de la Verrerie

Blaye-les-Mines

Tarn Blaye-les-Mines . EUR 2 2 La Biennale des Verriers est un événement grand public organisé par le Musée du verre et porté par la Communauté de communes Carmausin-Ségala.

Au fil des éditions, elle s’est affirmée comme le 1er salon consacré au verre contemporain en France. museeverre@3c-s.fr +33 5 63 36 14 03 http://www.museeverre-tarn.com/ Gymnase du Lycée – Domaine de la Verrerie Domaine de la Verrerie Blaye-les-Mines

dernière mise à jour : 2023-03-06 par Office de tourisme du Ségala Tarnais

Détails Catégories d’Évènement: Blaye-les-Mines, Tarn Autres Lieu Blaye-les-Mines Adresse Blaye-les-Mines Tarn Office de tourisme du Ségala Tarnais Gymnase du Lycée - Domaine de la Verrerie Domaine de la Verrerie Ville Blaye-les-Mines Office de tourisme du Ségala Tarnais Blaye-les-Mines Departement Tarn Tarif EUR Lieu Ville Gymnase du Lycée - Domaine de la Verrerie Domaine de la Verrerie Blaye-les-Mines

Blaye-les-Mines Blaye-les-Mines Office de tourisme du Ségala Tarnais Blaye-les-Mines Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaye-les-mines office de tourisme du segala tarnais blaye-les-mines/

Biennale des Verriers Gymnase du Lycée – Domaine de la Verrerie 2023-10-06 was last modified: by Biennale des Verriers Gymnase du Lycée – Domaine de la Verrerie Blaye-les-Mines 6 octobre 2023 Blaye-les-Mines Domaine de la Verrerie Gymnase du Lycée - Domaine de la Verrerie Blaye-les-Mines Tarn Gymnase du Lycée - Domaine de la Verrerie Blaye-les-Mines Office de tourisme du Ségala Tarnais Tarn

Blaye-les-Mines Office de tourisme du Ségala Tarnais Blaye-les-Mines Tarn