Aimée par les petits comme par les grands, la petite brique danoise fait son grand retour à Olivet.

L’association olivetaine ATL – Collectionneurs de l’Orléanais organise le samedi 28 (de 13h à 20h) et dimanche 29 octobre (de 9h à 18h) 2023 la sixième édition d’ Olivet Bricks. Cet événement intégralement consacré aux LEGO se tiendra au gymnase du Larry à Olivet. Venez découvrir les superbes créations (MOCs : My Own Creation en anglais) et les impressionnants dioramas (mises en scène en LEGO) réalisés par plus de trente collecteurs passionnés, et repartirez avec des étoiles plein les yeux. De nombreux lots sont à gagner.

A cette occasion, l’association ATL – Collectionneurs de l’Orléanais soutient les associations Bada Boum du CHR d’Orléans et Les Lutins du Phoenix qui apportent leur soutien aux enfants hospitalisés.

Gymnase du Larry 54 rue des Chênes 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

