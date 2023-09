Jamet Sporting Club Bellevue : Inscriptions Ecole de Judo / Jiu-Jitsu Gymnase du Jamet Nantes, 27 septembre 2023, Nantes.

2023-09-27

Horaire : 14:00 21:00

Gratuit : oui Essai GRATUIT Adhésion Club 6/13 ans 250 € Adhésion Club Ados / Adultes 250 € Réduction Pass’Sport Acceptée (sous réserve de présentation du code individuel) ENFANTS DE 6 À 13 ANS | ADOS / ADULTES

Révélez l’Artiste Martial qui sommeil en vous, en votre enfant ! Rejoignez l’école d’arts martiaux nantaise pour la saison 2023/2024. Découvrez la richesse technique et les valeurs du judo, jiu-jitsu Nos cours : 6/7 ans – 8/11 ans – 12/13 ans – Ados / Adultes Réservez un essai GRATUIT et rejoignez l’univers du Jamet. Attention, places limitées pour les cours enfants. Pour en savoir plus sur notre club https://dojo.gymnase-jamet.fr

Gymnase du Jamet Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 79 59 0787645431 https://dojo.gymnase-jamet.fr/