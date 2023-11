LOTO Gymnase du Font de l’Orme Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins LOTO Gymnase du Font de l’Orme Mougins, 9 décembre 2023, Mougins. LOTO Samedi 9 décembre, 17h30 Gymnase du Font de l’Orme Entrée libre, 50 x pions = 1 €, 1 x carton = 10 €, 3 x cartons = 25 €, 7 x cartons = 50 €, 1 x partie enfant (-18 ans) = 5 € LOTO Organisé par le Service des Sports de la ville de Mougins.

Samedi 9 Décembre 2023 – 17h30

À la salle Omnisports du Font de l’Orme (50 allée Pierre de Coubertin, 06250 Mougins).

———————

Entrée Libre.

———————

Tarifs des parties :

x 50 pions = 1 €

x 1 carton = 10 €

x 3 cartons = 25 €

x 7 cartons = 50 €

x 1 partie enfant (-18 ans) = 5 €

—————————————–

Pour tous renseignements

04 92 92 59 40 – 04 92 92 59 48

sports@villedemougins.com

——————————————

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l’AFM TÉLÉTHON. Gymnase du Font de l’Orme 50 allée Pierre de Coubertin, mougins Mougins 06250 Font de l’Orme Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « sports@villedemougins.com »}] [{« link »: « mailto:sports@villedemougins.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-09T17:30:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00 © Service Communication Mougins Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Autres Lieu Gymnase du Font de l'Orme Adresse 50 allée Pierre de Coubertin, mougins Ville Mougins Departement Alpes-Maritimes Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Gymnase du Font de l'Orme Mougins latitude longitude 43.609418;7.015304

Gymnase du Font de l'Orme Mougins Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mougins/