Entrée libre, carton de participation à partir de 10 euros.

TELETHON 2023 Gymnase du Font de l’Orme 50 allée Pierre de Coubertin, mougins Font de l’Orme Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Afin d’aider la recherche, la ville de Mougins va participer à l’édition 2022 du Téléthon en organisant un loto le samedi 3 décembre au Gymnase du Font de l’Orme.

A cette occasion, de nombreux lots seront à gagner.

Un stand restauration sera à disposition.

Les recettes seront intégralement reversées à l’AFM Téléthon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T18:00:00+01:00

2022-12-03T23:00:00+01:00

