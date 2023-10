atelier danses d Israel gymnase du CPNG, Valence (26) atelier danses d Israel gymnase du CPNG, Valence (26), 27 janvier 2024, . atelier danses d Israel Samedi 27 janvier 2024, 14h30 gymnase du CPNG, Valence (26) Nous proposons un stage niveau intermédiaire qui s’adresse à des danseurs qui pratiquent les danses folkloriques d’Israel depuis 1 an minimum

un goûter est offert à la pause, pensez au gobelet

chaque danseur pourra repartir avec les musiques des danses enseignées s’il apporte sa clef USB pour s’inscrire, telephonez au 06 40 26 74 69 source : événement atelier danses d Israel publié sur AgendaTrad gymnase du CPNG, Valence (26) 24, Rue Auguste Giraud

