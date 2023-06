Fête foraine Gymnase du complexe sportif des Tournelles Roissy-en-France Roissy-en-France Catégories d’Évènement: Roissy-en-France

Val-d'Oise Fête foraine Gymnase du complexe sportif des Tournelles Roissy-en-France, 16 juin 2023, Roissy-en-France. Fête foraine 16 – 18 juin Gymnase du complexe sportif des Tournelles Entrée libre, manèges payants La fête foraine… aura lieu à Roissy-en-France, du vendredi 16 au dimanche 18 juin, au boulodrome du complexe sportif des Tournelles.

Venez vous amuser nombreux !

Horaires :

• Vendredi 16 juin à partir de 17 h

• Samedi 17 juin à partir de 14 h

• Dimanche 18 juin à partir de 14 h Gymnase du complexe sportif des Tournelles 55, rue Houdart 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T17:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Roissy-en-France, Val-d'Oise

