Fête des sports Dimanche 11 juin, 11h30 Gymnase du complexe sportif des Tournelles Entrée libre

Le service des sports vous réserve un accueil chaleureux autour d’un petit-déjeuner énergétique, durant lequel vous pourrez préparer votre smoothie à la seule force de vos jambes grâce au « vélo-smoothie » !

De nombreux ateliers et animations vous attendent tout au long de la journée :

• Disc golf ;

• Parcours du combattant ;

• Padel ;

• Baby accrobranche ;

• Kin-ball ;

• Karting à pédales ;

• Boccia ;

• Tennis de table ;

• Bubble foot…

Vous pourrez également assister à un show de BMX freestyle, ainsi qu’à une démonstration de kin-ball réalisée par les enfants de l’école municipale des sports.

A partir de 13 h 30, un biathlon familial est organisé par équipes de deux (un adulte et un enfant), comprenant deux épreuves : course et vélo (si vous avez un vélo, n’hésitez pas à le ramener). L’inscription à cette activité est obligatoire par remise de ce coupon au service des sports, ou par renvoi par mail à sports@ville-roissy95.fr.

Renseignements auprès du service des sports au 01 34 29 95 95.

Gymnase du complexe sportif des Tournelles 55, rue Houdart 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 29 95 95 »}] [{« link »: « mailto:sports@ville-roissy95.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T11:30:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

sports fête des sports

@service communication Mairie de Roissy-en-France