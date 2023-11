Cross départemental Fuveau 2024 Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau, 18 novembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Enfilez vos baskets, préparez-vous à soutenir nos pompiers, et soyez prêts pour une journée exceptionnelle de sport, de solidarité et de joie!. Sportifs

2023-11-18 12:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Gymnase du collège Font d’Aurumy chemin de Masse

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Put on your sneakers, get ready to support our firefighters, and get ready for an exceptional day of sport, solidarity and joy!

Ponte las zapatillas, prepárate para apoyar a nuestros bomberos y ¡prepárate para un día excepcional de deporte, solidaridad y diversión!

Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an, bereiten Sie sich darauf vor, unsere Feuerwehrleute zu unterstützen, und seien Sie bereit für einen außergewöhnlichen Tag voller Sport, Solidarität und Freude!

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Fuveau