Don du Sang Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau, 31 octobre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Rejoignez le mouvement qui sauve des vies !

Le niveau des réserves de sang de la France est historiquement bas. Nous devons absolument retrouver un niveau de stocks suffisant ; pour cela, nous avons besoin de vous !. Adultes

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 19:30:00. .

Gymnase du collège Font d’Aurumy chemin de Masse

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join the movement that saves lives!

France’s blood supply is at an all-time low. We absolutely must restore sufficient stocks; for this, we need you!

¡Únase al movimiento que salva vidas!

Las reservas de sangre de Francia están bajo mínimos. Necesitamos restablecer el nivel de reservas de sangre, ¡y para ello necesitamos tu ayuda!

Schließen Sie sich der lebensrettenden Bewegung an!

Die Blutreserven Frankreichs sind auf einem historischen Tiefstand. Wir müssen unbedingt wieder ausreichende Vorräte anlegen; dafür brauchen wir Ihre Hilfe!

