Fête du sport et du vélo Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau, 14 octobre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Une journée pour assister ou participer à des démonstrations sportives pour tous!.

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Gymnase du collège Font d’Aurumy chemin de Masse

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A day to watch or participate in sports demonstrations for all!

¡Un día para ver o participar en demostraciones deportivas para todos!

Ein Tag, um Sportvorführungen für alle zu sehen oder daran teilzunehmen!

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme de Fuveau