HALLOWEEN PARTY Gymnase du Collège Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

HALLOWEEN PARTY Gymnase du Collège, 30 octobre 2022, Auterive. HALLOWEEN PARTY Dimanche 30 octobre, 14h30 Gymnase du Collège Organisé par le Twirling baton au gymnase du collège d’Auterive pour soutenir le projet coupe du monde qui se déroulera à Liverpool. Gymnase du Collège avenue d’hermannsburg 31190 Auterive Bourse Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Buvette et Stand de maquillage, concours de déguisement à 15h30 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T14:30:00+01:00

2022-10-30T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu Gymnase du Collège Adresse avenue d'hermannsburg 31190 Auterive Bourse Ville Auterive lieuville Gymnase du Collège Auterive Departement Haute-Garonne

Gymnase du Collège Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/

HALLOWEEN PARTY Gymnase du Collège 2022-10-30 was last modified: by HALLOWEEN PARTY Gymnase du Collège Gymnase du Collège 30 octobre 2022 Auterive Gymnase du Collège Auterive

Auterive Haute-Garonne