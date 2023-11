COURS ET STAGES DE CIRQUE GYMNASE DU COLLÈGE Aspet Catégories d’Évènement: Aspet

Haute-Garonne COURS ET STAGES DE CIRQUE GYMNASE DU COLLÈGE Aspet, 16 décembre 2023, Aspet. Aspet,Haute-Garonne Cours de cirque pour tous !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 10 EUR.

GYMNASE DU COLLÈGE

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie



Circus classes for everyone! Clases de circo para todos Zirkuskurse für alle! Mise à jour le 2023-09-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Aspet, Haute-Garonne Autres Lieu GYMNASE DU COLLÈGE Adresse GYMNASE DU COLLÈGE Ville Aspet Departement Haute-Garonne Lieu Ville GYMNASE DU COLLÈGE Aspet latitude longitude 43.01533;0.80366

GYMNASE DU COLLÈGE Aspet Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aspet/