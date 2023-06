Festival des orchestres Gymnase du Charlaix MEYLAN MEYLAN Catégorie d’Évènement: Meylan Festival des orchestres Gymnase du Charlaix MEYLAN, 1 juillet 2023, MEYLAN. Festival des orchestres Samedi 1 juillet, 16h00 Gymnase du Charlaix Dans le cadre de son cinquantième anniversaire, l’Espace Musical Gaston Baudry organise un Festival des orchestres, avec pas moins de 5 harmonies iséroises qui se succèderont toute l’après-midi !!

Le prestigieux Lyon Metropole Orchestra fera l’honneur de sa présence et viendra ponctuer cette belle journée de partage avec un concert à 20h30.

Restauration sur place, réservation conseillée.

Venez passer un bon moment musical en famille et en musique ! Gymnase du Charlaix chemin Monarie , 38240 MEYLAN MEYLAN Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

