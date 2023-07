CAP33 : séances de découverte Gym douce Gymnase du Bousquet Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

CAP33 : séances de découverte Gym douce Gymnase du Bousquet Bassens, 11 juillet 2023, Bassens. CAP33 : séances de découverte Gym douce Mardi 11 juillet, 09h30 Gymnase du Bousquet Sur inscription. Gratuit. Inscrivez-vous aux séances de découverte dans la gym douce, qui ont lieu :

– les mardis, de 9h30 à 10h30, au Gymnase du Bousquet

– les jeudis et samedis, de 9h30 à 10h30, à la Plaine des Sports Séguinaud

Pendant toute la durée de CAP33 Pour s’inscrire :

– Les lundis de 9h à 12h à l’Espace Garonne

– Les mardis de 18h à 19h30 à l’Espace Michel Serres

– Les mercredis de 17h30 à 19h30 aux Terrasses du Bousquet

– Les jeudis de 9h à 12h au QG CAP33 (Séguinaud)

– Les vendredis de 10h à 12h au Domaine de Beauval et de 17h à 19h à l’Espace Garonne

– Les samedis de 9h à 10h au QG CAP33 Gymnase du Bousquet rue Paul Bert, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 02 21 32 »}, {« type »: « email », « value »: « CAP33@ville-bassens.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

