Tournoi de basket dans le cadre d’Octobre Rose Gymnase du Bousquet, 15 octobre 2022, Bassens. Tournoi de basket dans le cadre d’Octobre Rose Samedi 15 octobre, 15h00 Gymnase du Bousquet

Gratuit. Tout public.

Tournoi de basket dans le cadre d’Octobre Rose Gymnase du Bousquet rue Paul Bert, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les Coteaux de Garonne (union des clubs d’Artigues-près-Bordeaux et Bassens) organisent leur première édition Coteaux Octobre Rose, dans le cadre d’Octobre Rose.

Collecte de dons lors de match de basket féminins reversés aux associations de lutte contre le cancer du sein. La remise des dons collectés lors de cette journée est prévue le mercredi 19 Octobre 2022 à 19 h au gymnase du Bousquet (rue Paul Bert) à Bassens en présence d’un représentant de l’institut Bergonié. Entrée libre, et gratuite. Pré-réservation pour la restauration.

Renseignements : Stéphanie GIRARD – Tél 06 22 19 63 12

2022-10-15T15:00:00+02:00

2022-10-15T22:00:00+02:00

