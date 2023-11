Téléthon Gymnase Donnery Catégorie d’Évènement: Donnery Téléthon Gymnase Donnery, 10 décembre 2023, Donnery. Téléthon Dimanche 10 décembre, 09h00 Gymnase Téléthon au gymnase, randonnée pédestre . De 10h à 18h : divers ateliers ludiques, karaoké, vente de créations artisanales, décoration de Noël, nichoirs. Atelier sportif pour débutant avec de la boxe anglaise. 14h départ du parking face à la mairie pour une randonnée vélo. Restauration le midi (plateau) sur réservation à otsi.nogent.sv@wanadoo.fr, crêpes et vin chaud. Organisé par l’association AGIR ENSEMBLE avec la collaboration des associations Nogentaises pour soutenir la recherche scientifique sur les maladies rares. Une urne sera à votre disposition au gymnase. Gymnase Gymnase, Donnery Donnery [{« type »: « email », « value »: « agirensemble.ngv@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:otsi.nogent.sv@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

Détails
Catégorie d'Évènement: Donnery

Lieu
Gymnase
Adresse Gymnase, Donnery
Ville Donnery

