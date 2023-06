25ème Randonnée Nogentaise Gymnase Donnery, 16 juillet 2023, Donnery.

25ème Randonnée Nogentaise Dimanche 16 juillet, 07h30 Gymnase

25ème Randonnée Nogentaise : parcours route 2 parcours de 56 kms et 44 kms avec ravitaillement au gymnase de Nogent. VTT et Gravel : 2 parcours de 42 kms et 52 kms avec ravitaillements au camping de la Lancière à Chatillon-Coligny. Dans une démarche écologique, venez avec votre gobelet ! Organisée par l’Union Cyclo Nogentaise.

Gymnase Gymnase, Donnery Donnery

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T07:30:00+02:00 – 2023-07-16T10:30:00+02:00

Union Cyclo Nogentaise