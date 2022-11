Marché de Noël Gymnase Donnery Catégorie d’évènement: Donnery

Marché de Noël Gymnase, 20 novembre 2022, Donnery. Marché de Noël Dimanche 20 novembre, 08h00 Gymnase Marché de Noël Gymnase Gymnase, Donnery Donnery Marché de Noël organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers. Au programme tout au long de cette journée : séances photos avec le Père Noël, structure gonflable, mascotte.

Sur place : buvette / Tartiflette / crêpes

2022-11-20T08:00:00+01:00

2022-11-20T17:00:00+01:00 Pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Donnery Autres Lieu Gymnase Adresse Gymnase, Donnery Ville Donnery lieuville Gymnase Donnery

