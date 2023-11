Loto de Noël Gymnase Donnadieu Istres, 3 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Le Mega Loto, dimanche 3 décembre de 14h30 à 18H, par l’association Les Boutiques d’Istres. Ouverture des portes à 13H30..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Gymnase Donnadieu Rue de la harpe

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mega Loto, Sunday December 3 from 2.30 pm to 6 pm, organized by the association Les Boutiques d’Istres. Doors open at 1:30 pm.

Mega Loto, domingo 3 de diciembre de 14.30 a 18.00 h, organizado por Les Boutiques d’Istres. Apertura de puertas a las 13.30 h.

Mega-Lotto am Sonntag, den 3. Dezember von 14:30 bis 18:00 Uhr, veranstaltet vom Verein Les Boutiques d’Istres. Türöffnung um 13:30 Uhr.

