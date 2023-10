La caravane des sports de la Vienne Gymnase Descartes Châtellerault, 26 octobre 2023, Châtellerault.

La caravane des sports de la Vienne Jeudi 26 octobre, 10h00 Gymnase Descartes Inscription gratuite sur place

La caravane des sports s’arrête au gymnase Descartes à Châtellerault le Jeudi 26 octobre 2023.

Au programme des animations sportives gratuites : badminton, basket 3×3, secourisme, sports paralympiques, escrime, vince-pong.

Les inscriptions se font sur place pour les enfants de 8 ans et plus de 10h à 10h30 et de 13h30 à 14h (inscription obligatoire des groupes par téléphone).

Gymnase Descartes 21 Avenue Adrien TREUILLE Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549502870 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T10:00:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00

2023-10-26T10:00:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00

caravane sports