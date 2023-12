Tournoi HandFauteuil pour le Téléthon Gymnase des Tourelles Claye-Souilly Catégories d’Évènement: Claye-Souilly

Seine-et-Marne Tournoi HandFauteuil pour le Téléthon Gymnase des Tourelles Claye-Souilly, 8 décembre 2023 19:00, Claye-Souilly. Tournoi HandFauteuil pour le Téléthon Vendredi 8 décembre, 20h00 Gymnase des Tourelles Entrée libre Notre association organise une soirée caritative au profit du Téléthon, le vendredi 8 décembre, à partir de 20h au gymnase des Tourelles à Claye-Souilly. Au programme : – danse par des collégiens – tournoi HandFauteuil -volley assis Une page de collecte est également proposée pour tous les dons, via un QRCode. Merci de soutenir cette action. Gymnase des Tourelles allée André Benoist Claye-Souilly 77410 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00 Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: Claye-Souilly, Seine-et-Marne Autres Code postal 77410 Lieu Gymnase des Tourelles Adresse allée André Benoist Ville Claye-Souilly Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Gymnase des Tourelles Claye-Souilly Latitude 48.947918 Longitude 2.686656 latitude longitude 48.947918;2.686656

Gymnase des Tourelles Claye-Souilly Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/claye-souilly/