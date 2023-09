Journée Portes Ouvertes association Chez ROSE gymnase des tilleuls Claye-Souilly, 14 octobre 2023, Claye-Souilly.

Journée Portes Ouvertes association Chez ROSE Samedi 14 octobre, 10h00 gymnase des tilleuls Entrée libre

Cette journée conviviale est ouverte à tous et gratuite.

Au programme, vous trouverez (de quoi vous occupez toute la journée):

– des activités adaptées: danse thérapie, yoga, self-défense, sophrologie, qi gong, chant, musicothérapie, taî chi … etc

– des conférences et des ateliers pour les familles et les aidants…

– et des ateliers : couture, fleurs séchées, art-thérapie, scrapbooking, carterie..

– Une découverte de nos ateliers mémoire pour lutter contre les troubles cognitifs en lien avec les traitements

– Beaucoup d’informations et de soutien

Et en parallèle un stand prévention et informations encadré par sage-femme, professionnel de la prévention du département et kinésithérapeute spécialisée, sera mis en place.

« N’attendez pas d’être malade pour vous informer sur la maladie et pour prendre soin de vous! »

Vous pourrez également rencontrer les membres et bénévoles de l’association pour tout conseil et information !

Enfin, des temps seront consacrés pour des prises de parole en tant que professionnel de la santé, partenaire de l’association ! nous serons ravies de vous faire une petite place si vous souhaitez intervenir au cours de cette journée

Nous vous attendons et pourrons vous expliquer également ce qui a été mis en place au sein de l’association et les projets pour 2024 !

gymnase des tilleuls Claye souilly Claye-Souilly 77410 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.chez-rose.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

cancer octobre