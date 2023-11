LOTO. RAMEURS VENITIENS Gymnase des Salins Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues LOTO. RAMEURS VENITIENS Gymnase des Salins Martigues, 3 décembre 2023, Martigues. LOTO. RAMEURS VENITIENS Dimanche 3 décembre, 15h00 Gymnase des Salins Entrée libre – 6€ le carton – 10€ les 2 cartons – 15€ les 3 cartons – 20€ les 6 cartons. Buvettes et sandwicherie sur place LOCALISATION Gymnase des Salins Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « rameursvenitiens@hotmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T19:00:00+01:00

LOTO RV Affiche Officielle RV Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues

