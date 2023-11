Journée internationale des personnes handicapées Gymnase des Salins Martigues, 29 novembre 2023, Martigues.

Journée internationale des personnes handicapées Mercredi 29 novembre, 09h30 Gymnase des Salins Ouvert au public

Présentation

9h30-12h : Forum de l’emploi, de l’insertion et de la formation

Avec job-dating. Organisé par le Pôle Emploi de Martigues et Ouest Provence, la Métropole Aix-Marseille-Provence et leurs partenaires. Venez rencontrer de nombreux recruteurs et organismes de formations multi secteurs du territoire.

12h : Visite de Gaby Charroux, président du CIAS, maire de Martigues Traduction en LSF par Lucie Olive-Sparta

Ateliers gratuits

Inscription sur place à l’accueil

10h à 12h : Atelier jeux pour enfants sur la différence proposé par les agents inclusion handicap de la Ville de Martigues et l’association Vivre sans voir avec réalisation d’un objet en pâte à modeler les yeux bandés.

Atelier jeux pour enfants sur la différence proposé par les agents inclusion handicap de la Ville de Martigues et l’association Vivre sans voir avec réalisation d’un objet en pâte à modeler les yeux bandés. 10h30 à 11h : Démonstration de chiens-guides par CECIDEV

Démonstration de chiens-guides par CECIDEV 10h30 à 11h15 : Sophrologie – Nadège Lecomte-Balique

15h30 à 16h45 : Temps d’échanges « Sexualité et Handicap ». Comment en parler ? par le Pôle Santé et Handicap du CIAS Pays de Martigues – Salle Hurard – Maison du Tourisme, Martigues.

Expositions

OEuvre collective réalisée par les enfants des classes ULIS de Martigues avec la plasticienne Yaya (service Activités péri et post-scolaires et Direction des Services Culturels, Martigues) ;

Dessins réalisés par les enfants autour du handicap : « Grande lessive » et affiche par groupe scolaire « Que représente pour toi le handicap ? » (service Activités péri et post-scolaires de la Ville de Martigues) ;

Dessins réalisés par les enfants du Centre social Eugénie Cotton (atelier « Peindre un autre monde » animé par Annabella et Patricia).

Animations proposées par

MDPH 13 (avec interprète LSF le matin ) – Pôle Santé et Handicap du CIAS du Pays de Martigues – Éducation Nationale ULIS Jean Moulin et Charles Mongrand Port-de-Bouc – La Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos – Parcours Handicap 13 – Défenseur des Droits – Karting RGKH – AFTC 13 – Valentin Haüy – Centre social Eugénie Cotton – D’Brouill’Arts – Handitoit – Unisus – CECIDEV – Vivre sans voir – APF France Handicap – APHPP Clinique de l’Olivier Istres – Dys-Positif – Bienêtre – Le Maillon Plateforme de répit – SLHAM – Communauté 360 – DAPV – FCPE – INICEA – Services de la Ville de Martigues : Médiathèque Louis Aragon – Site Pablo Picasso école de musique et de danse – Vacances loisirs – Activités péri et post-scolaires – Direction des Sports

Tables rondes

Salle Dufy, Maison du Tourisme, Martigues

10h30 à 12h : « Changer le regard » sur le handicap visible et invisible face à la discrimination, au harcèlement. Témoignages sur le dépassement de soi et la richesse de la différence. En présence du Défenseur des Droits, d’élèves, de personnes en situation de handicap…

« Changer le regard » sur le handicap visible et invisible face à la discrimination, au harcèlement. Témoignages sur le dépassement de soi et la richesse de la différence. En présence du Défenseur des Droits, d’élèves, de personnes en situation de handicap… 14h30 à 15h30 : « L’autodétermination » en présence de personnes en situation de handicap, d’aidants et de professionnels. Proposée par le Dispositif d’Assistance au Projet de Vie (DAPV), la Communauté 360, la Chrysalide de Martigues, SLHAM, Parcours Handicap 13, l’APHPP. Avec présentation de la charte de l’autodétermination et ateliers jeux par Parcours Handicap 13.

Restauration sur place

Service traiteur de l’ESAT des Étangs de Port-de-Bouc / Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos.

Localisation

Gymnase des Salins Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T09:30:00+01:00 – 2023-11-29T17:00:00+01:00

2023-11-29T09:30:00+01:00 – 2023-11-29T17:00:00+01:00

Ateliers Animations

DEC – Shutterstock